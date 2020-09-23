Лукашенко внесли в статью о самозванцах 

Лукашенко оказался в одном ряду с Пьером Плантаром, объявившим себя наследником Меровингов, и Кристианом Карлом Герхартсрайтером, утверждавшим, что он наследник Рокфеллеров.

«Александр Лукашенко — объявивший себя президентом Белоруссии в 2020 году», — говорится в статье.

Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента. День его инаугурации заранее известен не был, ее не показывали по телевидению.