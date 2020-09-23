Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии после его инаугурации. Об этом сообщает портал TUT.by.
"Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим", — заявил глава литовского МИД Линас Линкявичус.
Он отметил, что нелегитимность Лукашенко является фактом со всеми вытекающими последствиями.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что белорусский лидер противоречит всем принципам демократии, и призвал к свободным и справедливым выборам в республике.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что Берлин не признает Лукашенко президентом Белоруссии даже после инаугурации.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.