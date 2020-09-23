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"Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим", — заявил глава литовского МИД Линас Линкявичус.

Он отметил, что нелегитимность Лукашенко является фактом со всеми вытекающими последствиями.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что белорусский лидер противоречит всем принципам демократии, и призвал к свободным и справедливым выборам в республике.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что Берлин не признает Лукашенко президентом Белоруссии даже после инаугурации.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.