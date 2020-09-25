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В Чехии более 400 учителей заболели коронавирусом с начала сентября 

RT на русском и ещё 8 33 минуты назад
Учителя массово заболели коронавирусом в Чехии
Фото: Reuters
Более 400 учителей заболели новой коронавирусной инфекцией в первые две недели сентября, заявил директор института медицинской информации и статистики Минздрава Чехии Ладислав Душек.

«Учителя — это новые горняки», — цитирует его Blesk.

По словам Душека, число инфицированных медицинских работников также увеличивается с ухудшением эпидемиологической обстановки, но темпы роста случаев среди учителей быстрее.
По данным на середину сентября, в Чехии заболели 259 врачей и 433 медсестры.
Кроме того, среди наиболее уязвимых к коронавирусу оказались работники администрации, самозанятые, инженеры и работники спорта.
Ранее Минздрав Чехии заявил о пятикратном росте числа тяжелобольных с коронавирусной инфекцией.
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