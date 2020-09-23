Белорусов призвали выйти на улицы 

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Вся Белоруссия сегодня должна выйти в центры своих городов. Об этом заявил Telegram-канала NEXTA.

«Вся Беларусь! Сегодня! 18.00!», — говорится в сообщении.

От жителей страны потребовали выйти в центры городов, чтобы показать «конец легитимности» Лукашенко.

При этом автор сообщения подчеркнул, что выходить надо в «уже известные точки сбора», пообещав позднее обнародовать «детальный план».

Кроме того, в сообщении также содержится требование к водителям блокировать дороги и создавать пробки.

Как сообщал «Рамблер», сегодня состоялась церемония вступления в должность белорусского президента Александра Лукашенко . Она прошла в закрытом для журналистов режиме и заранее о дате инаугурации не объявлялось.