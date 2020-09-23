Белорусов призвали выйти на улицы 

Вся Белоруссия сегодня должна выйти в центры своих городов. Об этом заявил Telegram-канала NEXTA.
«Вся Беларусь! Сегодня! 18.00!», — говорится в сообщении.
От жителей страны потребовали выйти в центры городов, чтобы показать «конец легитимности» Лукашенко.
При этом автор сообщения подчеркнул, что выходить надо в «уже известные точки сбора», пообещав позднее обнародовать «детальный план».
Кроме того, в сообщении также содержится требование к водителям блокировать дороги и создавать пробки.
Как сообщал «Рамблер», сегодня состоялась церемония вступления в должность белорусского президента Александра Лукашенко. Она прошла в закрытом для журналистов режиме и заранее о дате инаугурации не объявлялось.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после проведения инаугурации выступила с обращением, в котором объявила себя «единственным лидером, который избран белорусским народом». По ее словам, отныне приказы Лукашенко силовым структурам нелегитимны и не подлежат исполнению.