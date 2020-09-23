Белоруссии предсказали новую волну протестов

Инаугурация Александра Лукашенко показывает, что он решил сыграть на обострение, может быть новая волна протестов в республике, заявили РИА Новости эксперты.

Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. Ранее в среду Белта сообщила, что избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.

"Связано это со сложной внутриполитической ситуацией в стране, и он форсировал свой новый срок, не дожидаясь ноября, тем более, что некоторые представители западных стран уже анонсировали то, что они не будут признавать власть в Белоруссии с ноября. Вот он и решил форсировать события. Теперь надо ждать заявлений на Западе о том, что они перестанут признавать законность власти в Белоруссии, договора, которые с ней заключают. Лукашенко решил сыграть на обострение", — считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, инаугурация станет триггером для новой волны протестов в республике.

"Такая спешка с инаугурацией отражает неуверенность Лукашенко в себе. Он очень хочет закрепить свою легитимность с тем, чтобы и после 5 ноября его считали президентом Белоруссии как в Европе, США, так и в других странах. Пока что он получил осторожную поддержку только из России", — сказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что заявление ряда еврокомиссаров было о том, что они будут считать Лукашенко легитимным президентом только до 5 ноября, пока длятся его нынешние полномочия.

"Поэтому Лукашенко и стремился провести инаугурацию как можно быстрее и тайно", — отметил аналитик.

"Инаугурация может послужить триггером для новой волны протестов, потому что для многих белорусов это чрезвычайно раздражительный фактор. Многие люди, уставшие от противостояния и сидящие дома, но поддерживающие протестующих, опять выйдут на улицу. И будут противостоять уже против инаугурации. Их отношение к этому очень эмоциональное, очень злобное ", — сказал Безпалько.

По мнению политолога, в Евросоюзе отреагируют на инаугурацию Лукашенко спокойно. "Я думаю, сделают несколько заявлений, может быть, введут еще какие-то дополнительные санкции — либо в отношении самого Лукашенко что-то символически запретят, например, въезд в Ватикан, либо в отношении кого-то из его чиновников. В целом в Европе к этому относятся сдержанно и спокойно, хотя и стабильно негативно. Каких-то мощных экономических санкций на сегодняшний день не ввели и, скорее всего, вводить не будут, и инаугурация в этом плане ничего не изменит", — заключил Безпалько.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него — шестой подряд.