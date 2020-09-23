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Возле резиденции Лукашенко начались задержания 

Lenta.ru 1 час назад
Возле резиденции Лукашенко начались задержания
Фото: РИА Новости
В Минске в день инаугурации президента Александра Лукашенко начались задержания, передает РИА Новости.
Возле Дворца независимости, который является резиденцией Лукашенко и где проходила церемония инаугурации, были задержаны молодой человек и женщина. Юноша держал в руках тетрадный лист с лозунгом против президента.
Кроме того, у Дворца независимости был задержан корреспондент ТАСС Артем Попов. Он не выходил на связь более двух часов, отмечает агентство. Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила, что журналиста доставили в Центральное РУВД города и вскоре должны отпустить.
Tut.by передает, что в подземном переходе возле Дворца независимости люди в штатском задержали молодого человека.
В среду, 23 сентября, состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Церемонию не транслировали телеканалы, на нее были приглашены несколько сот человек. Лукашенко произнес текст президентской присяги на белорусском языке, а затем выступил с речью на русском. Он назвал инаугурацию днем общей победы с собравшимися и отметил «стойкость, мужество и монолитность» государственных служащих Белоруссии.
По закону белорусский президент вступает в должность в течение двух месяцев после выборов, то есть инаугурация Лукашенко должна была пройти до 9 октября. Представители власти до последнего скрывали дату церемонии. Утром 23 сентября пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что дата еще не выбрана.
Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал на последних президентских выборах 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются седьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись.
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Комментарии
В мире , Наталья Эйсмонт , Артем Попов , Наталья Ганусевич , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Минск
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