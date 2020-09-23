Лукашенко обратился к военным 

"Вступление в должность главы государства — это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы. Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей", — цитирует президента Sputnik Беларусь.