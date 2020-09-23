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Лукашенко обратился к военным 

РИА Новости 2 часа назад
Лукашенко обратился к военным
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии инаугурации обратился к военным и заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в республике. Его слова передает Sputnik Беларусь.
В среду в Минске состоялась церемония инаугурации Лукашенко.

"Вступление в должность главы государства — это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы. Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей", — цитирует президента Sputnik Беларусь.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.
Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , ИА Sputnik , Минск
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