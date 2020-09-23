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Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко

Алевтина Жаркова
1 час назад
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации не транслировалась по государственным каналам страны. Однако по данным телеканала «Беларусь 1», на мероприятие, которое состоялось во Дворце Независимости, было приглашено примерно 700 человек. Как сообщает источник, на нем присутствовали высшие должностные лица, депутаты Парламента представителей и члены Совета Республики, а также руководители государственных органов и организаций, деятели культуры, науки и спорта.
Фрагмент торжественной речи Лукашенко на инаугурации опубликован в Telegram-канале «Пул Первого». На кадрах глава государства назвал день вступления в должность президента – днем победы.
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