Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко

Александр Лукашенко
вступил в должность президента Белоруссии
. Церемония инаугурации не транслировалась по государственным каналам страны. Однако по данным телеканала «Беларусь 1», на мероприятие, которое состоялось во Дворце Независимости, было приглашено примерно 700 человек. Как сообщает источник, на нем присутствовали высшие должностные лица, депутаты Парламента представителей и члены Совета Республики, а также руководители государственных органов и организаций, деятели культуры, науки и спорта.