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Лукашенко: «Цветная революция не состоялась» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Лукашенко: «Цветная революция не состоялась»
Фото: РИА Новости
Президент Александр Лукашенко в своей речи на торжественной церемонии инаугурации заявил, что не имеет права бросить Белоруссию и жителей страны и подчеркнул, что «цветная революция» не состоялась. Об этом пишет БелТА.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста с требованием его отставки и назначения новых выборов. Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко вступил в должность президента.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», — заявил Лукашенко во время торжественной церемонии во Дворце Независимости.

Он отметил, что государственные служащие и люди в погонах проявили «стойкость, мужество и монолитность». При этом, по его словам, «остыв от горячки электоральных баталий» белорусы увидели, как «взрослеет нация».
Глава государства в своей речи поблагодарил также коллективы предприятий, которые «показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь», и тружеников села.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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В мире , Александр Лукашенко
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