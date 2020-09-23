Лукашенко: «Цветная революция не состоялась» 

Президент Александр Лукашенко в своей речи на торжественной церемонии инаугурации заявил, что не имеет права бросить Белоруссию и жителей страны и подчеркнул, что «цветная революция» не состоялась. Об этом пишет БелТА.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста с требованием его отставки и назначения новых выборов. Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко вступил в должность президента.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», — заявил Лукашенко во время торжественной церемонии во Дворце Независимости.

Он отметил, что государственные служащие и люди в погонах проявили «стойкость, мужество и монолитность». При этом, по его словам, «остыв от горячки электоральных баталий» белорусы увидели, как «взрослеет нация».

Глава государства в своей речи поблагодарил также коллективы предприятий, которые «показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь», и тружеников села.