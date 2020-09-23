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Тайную инаугурацию Лукашенко сравнили с «воровской сходкой для коронации» 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
«Это воровская сходка для коронации»
Фото: Reuters
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко прокомментировал тайную инаугурацию президента Александра Лукашенко, назвав ситуацию «беспрецедентной». Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

«Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», — сказал оппозиционер.

По его словам, Лукашенко является президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников». Латушко считает, что он не покинул свой пост по причине «дьявольской жажды власти и параноидального страха».
Ранее 23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о церемонии не уведомили. На нее были приглашены несколько сотен человек. Текст президентской присяги Лукашенко произнес на белорусском языке.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.
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Комментарии
В мире , СНГ , Павел Латушко , Александр Лукашенко
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