«Дети будут расти сиротами»: почему Тихановская уехала из Белоруссии 

Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что Тихановской пришлось покинуть страну из-за угроз убийством. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
Красулина подчеркнула, что Тихановская покинула страну не по своей воле: в кабине главы Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной ее поставили «перед очень жестким выбором».
«Этот выбор, знаете, включал, либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну. Мне достаточно этого, чтобы понимать ее поступок и ни в коем случае ее за это не осуждать», — заявила она.
Красулина подчеркнула, что Тихановская каждый день оценивает шансы возвращения в Белоруссию.
Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская результаты голосования не признала, позже она покинула страну (утверждалось, что ее вывезли белорусские власти). Десятого сентября стало известно, что одну из лидеров белорусской оппозиции — Марию Колесникову — арестовали и отправили в минское СИЗО. Отец Колесниковой заявил, что против нее возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.