Появился ответ на вопрос об инаугурации Лукашенко

Пока дату инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко назвать нельзя, но о ней станет известно ближе ко времени проведения церемонии. Так пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт ответила на слухи о его скорой инаугурации.

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Ранее в Сети начались дискуссии о том, что церемония вступления Лукашенко на пост главы государства может пройти 29 сентября.

— Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим, — сообщила Эйсмонт в разговоре с РИА Новости.

Тем временем в Белоруссии уже больше месяца идут протестные акции. Митингующие отказываются признавать состоявшиеся в начале августа президентские выборы, по итогам которых Лукашенко переизбрали на шестой срок. Белорусская оппозиция всячески призывает международную общественность оказать ей поддержку, назначив новые выборы и введя санкции против тех, кто сфальсифицировал результаты голосования, и тех, кто причастен к жесткому подавлению мерных демонстраций.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.