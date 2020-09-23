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Белорусская оппозиция оценила вероятность антироссийских протестов 

Lenta.ru 59 минут назад
Протесты в Белоруссии могут приобрести антироссийский характер, заявил член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, политолог Виталий Рымашевский. Об этом пишет УНИАН.
Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «едином отечестве от Бреста до Владивостока». «Заявления Лукашенко по поводу Приморского края никак не меняют отношение Белоруссии к России, а вот действия Кремля очень сильно могут на это повлиять», — считает политолог.
Сын Лукашенко обратился к россиянам
По мнению Рымашевского, поддержка Лукашенко будет вызывать «все больше и больше антироссийских настроений внутри общества». «Тогда эти демонстрации приобретут не только характер борьбы за демократию, но и ярко выраженный антироссийский характер. Пока этого и близко нет», — оценил он вероятность протестов с лозунгами против России.
21 сентября член президиума КС Павел Латушко заявил, что после выступления в Европарламенте хочет посетить заседание Госдумы, чтобы представить российским депутатам позицию совета. Он упрекнул Россию в нежелании замечать мнение общества в Белоруссии.
Ранее КС обратился к российской общественности и официальным лицам. Там подчеркнули, что оппозиция выступает за развитие белорусско-российских отношений и никогда не ставила своей целью ухудшить отношения с Россией, «как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы».
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.
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Комментарии 9
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Павел Латушко , Виталий Рымашевский , Александр Лукашенко , Европарламент , Госдума , УНИАН , Владивосток , Приморский Край
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