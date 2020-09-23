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Британцы массово бросились скупать туалетную бумагу 

Артём Кульша 1 час назад
Британцы массово бросились скупать туалетную бумагу
Фото: Reuters
Жители Великобритании снова скупают туалетную бумагу. Об этом сообщает «Царьград».
Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении на шесть месяцев новых ограничительных мер ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Он рассказал, что они были тщательно подобраны с целью максимально снизить распространение вируса и минимально нарушить привычный ход жизни людей и их финансовое положение.
В частности, гражданам рекомендовано работать из дома, сотрудники магазинов, пассажиров такси и посетители заведений общественного питания обязаны носить защитные маски, пабы, бары и рестораны — закрываться в 22:00 и обслуживать клиентов лишь за столиком. Также в свадебных церемониях не смогут принимать участие более 15 человек, а в похоронных — более 30 человек.

«Жители Великобритании тревожно отреагировали на заявление премьера и уже начали опустошать полки супермаркетов в поисках туалетной бумаги», — сообщил сегодня «Царьград».

Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Царьград ТВ , Великобритания
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