Британцы массово бросились скупать туалетную бумагу 

Жители Великобритании снова скупают туалетную бумагу. Об этом сообщает «Царьград».

Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении на шесть месяцев новых ограничительных мер ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Он рассказал, что они были тщательно подобраны с целью максимально снизить распространение вируса и минимально нарушить привычный ход жизни людей и их финансовое положение.

В частности, гражданам рекомендовано работать из дома, сотрудники магазинов, пассажиров такси и посетители заведений общественного питания обязаны носить защитные маски, пабы, бары и рестораны — закрываться в 22:00 и обслуживать клиентов лишь за столиком. Также в свадебных церемониях не смогут принимать участие более 15 человек, а в похоронных — более 30 человек.