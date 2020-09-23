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Time составил рейтинг ста самых влиятельных людей 

Газета.Ru и ещё 9 54 минуты назад
Time составил рейтинг ста самых влиятельных людей
Фото: Газета.Ru
Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год.
В рейтинге несколько категорий: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры".
Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин и другие.
Президента России Владимира Путина в этом году в список не внесли, несмотря на то, что он неоднократно в нем появлялся.
Среди "Титанов" указаны гендиректор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, экс-супруга главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт и др.
В категории "Новаторов" оказались певица Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук и прочие.
В категорию "Деятели искусства" Time разместил исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез и др.
Среди "Кумиров" — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.
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В мире , Джефф Безос , Кристина Кук , Эйбeл Тесфайе , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Энтони Фаучи , Amazon , ВОЗ , NASA , Google , Журнал Time , США
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