Time составил рейтинг ста самых влиятельных людей 

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Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год.

В рейтинге несколько категорий: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры".

Президента России Владимира Путина в этом году в список не внесли, несмотря на то, что он неоднократно в нем появлялся.

В категории "Новаторов" оказались певица Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук и прочие.

В категорию "Деятели искусства" Time разместил исполнителя The Weeknd , певицу Селену Гомез и др.

Среди "Кумиров" — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.