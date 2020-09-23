В США казнили мужчину, убившего "колдунью"

Власти США во вторник казнили заключенного, 19 лет назад изнасиловавшего и убившего девушку, которую подозревал в применении к нему колдовства, сообщает телеканал CNN.

По данным министерства юстиции США, в 2001 году Уильям Эммет ЛеКрой проник в дом к 30-летней Джоан Ли Тислер, изнасиловал, а затем убил ее. После этого он угнал машину Тислер и направился к канадской границе, где был задержан.

Впоследствии во время разговора с психиатром ЛеКрой заявил, что "считал Джоан Тислер няней, которая сексуально надругалась над ним двадцать лет назад". Он был убежден, что девушка наложила на него заклятие, которое необходимо было снять.

Как отмечает CNN, во вторник защита ЛеКроя подала апелляцию об отсрочке казни в Верховный суд США, однако ходатайство было отклонено. ЛеКрой скончался во вторник вечером в результате введения смертельной инъекции, сообщает телеканал.