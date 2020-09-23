В ООН ответили на «щедрое предложение» Путина 

ООН выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за его «щедрое предложение» обеспечить сотрудников организации вакциной от коронавируса, сообщает РИА Новости. Решение о возможной вакцинации персонала будет принято после консультации с экспертами, заявили в ООН.

Ранее, как сообщал «Рамблер», выступая на 75-1 сессии Генассамблеи ООН российский президент отметил, что заражение коронавирусной инфекцией может коснуться любого человека на планете, поэтому предложил сотрудникам международной организации безвозмездную помощь в борьбе с пандемией. Он отметил, что Россия может бесплатно обеспечить персонал ООН отечественной вакциной. Тем более, что такие просьбы уже поступали.

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение», — заявил журналистам представитель ООН.

Он подчеркнул, что предложение главы государства сначала изучат медицинские сотрудники организации, а затем будет принято решение о возможной вакцинации.

С понедельника в России был дан официальный старт продаже отечественного препарата от коронавируса — «Арепливир». Стоимость упаковки лекарства, в которой 40 таблеток по 200 мг, составляет 12 320 рублей. «Арепливир» продается по рецепту врача, его следует принимать в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом.