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В ООН ответили на «щедрое предложение» Путина 

Павел Тиунов 15 минут назад
В ООН ответили на «щедрое предложение» Путина
Фото: РИА Новости
ООН выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за его «щедрое предложение» обеспечить сотрудников организации вакциной от коронавируса, сообщает РИА Новости. Решение о возможной вакцинации персонала будет принято после консультации с экспертами, заявили в ООН.
Путин предложил ООН бесплатно предоставить вакцину
Ранее, как сообщал «Рамблер», выступая на 75-1 сессии Генассамблеи ООН российский президент отметил, что заражение коронавирусной инфекцией может коснуться любого человека на планете, поэтому предложил сотрудникам международной организации безвозмездную помощь в борьбе с пандемией. Он отметил, что Россия может бесплатно обеспечить персонал ООН отечественной вакциной. Тем более, что такие просьбы уже поступали.

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение», — заявил журналистам представитель ООН.

Он подчеркнул, что предложение главы государства сначала изучат медицинские сотрудники организации, а затем будет принято решение о возможной вакцинации.
С понедельника в России был дан официальный старт продаже отечественного препарата от коронавируса — «Арепливир». Стоимость упаковки лекарства, в которой 40 таблеток по 200 мг, составляет 12 320 рублей. «Арепливир» продается по рецепту врача, его следует принимать в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом.
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В мире , Политика , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости
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