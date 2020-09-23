Операция НАТО сорвана: Запад испугался русских С-400 

Полеты ВС Великобритании у границ России носят провокационный характер, однако российские новейшие вооружения не дают НАТО «сконцентрировать войска». Об этом заявил Nation News военный эксперт Юрий Кнутов.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о решении ВМС и ВВС Великобритании усилить патрулирование возле границ России.
По словам военного эксперта, усиленные британские патрули пытаются собрать данные о боевых возможностях Вооруженных сил РФ, в том числе и в Крыму, и определить необходимые силы и средства для прорыва российской зоны запрета.
«Российская зона запрета доступа основана на ЗРК С-400, противокорабельных комплексах «Бал» и ракетных комплексах «Искандер». Эти новейшие вооружения не позволяют блоку НАТО сконцентрировать свои войска у российских границ», — пояснил Кнутов.
Он также отметил, что Brexit осложнил отношения Великобритании и ЕС и Лондону нужна поддержка США.
«Добиться этого можно лишь одним способом — активным участием во всех агрессивных действиях США на международной арене, в том числе против России», — уверен он.