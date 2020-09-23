Операция НАТО сорвана: Запад испугался русских С-400 

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о решении ВМС и ВВС Великобритании усилить патрулирование возле границ России.

По словам военного эксперта, усиленные британские патрули пытаются собрать данные о боевых возможностях Вооруженных сил РФ, в том числе и в Крыму, и определить необходимые силы и средства для прорыва российской зоны запрета.

«Российская зона запрета доступа основана на ЗРК С-400, противокорабельных комплексах «Бал» и ракетных комплексах «Искандер». Эти новейшие вооружения не позволяют блоку НАТО сконцентрировать свои войска у российских границ», — пояснил Кнутов.

Он также отметил, что Brexit осложнил отношения Великобритании и ЕС и Лондону нужна поддержка США.