Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
выразил надежду, что новый глава японского правительства Есихидэ Суга сможет активизировать переговоры с Россией
и заключить мирный договор между странами.
По мнению Абэ, Россия рассчитывает «в среднесрочной и долгосрочной перспективе решить проблему [мирного договора] и укрепить отношения с Японией», передает ТАСС.
«Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен», – сказал Абэ в интервью изданию «Иомиури».
Напомним, 16 сентября правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. После вступления в должность Суга выступил за укрепление стратегического альянса с США как основы внешней политики Японии, стабильные отношения с соседними странами, включая Россию и Китай.
28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог достичь подписания мирного договора с Россией. Президент России Владимир Путин
поблагодарил Абэ за совместную работу. В Кремле констатировали, что при Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора.
Отметим, Москва неоднократно подчеркивала, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами