Нефть Хафтара размыла турецкое влияние в Ливии

О том, что Хафтар согласился разблокировать нефтяные точки в Восточной Ливии из желания спровоцировать фракционную борьбу внутри ПНС, говорится в материале Stratfor. Соответствующее соглашение Хафтара с вице-премьером триполийского кабмина Ахмедом Майтыгом не отвечает требованиям многих членов столичного правительства
и ставит их в непростое положение в то время, когда Триполи борется с экономическим кризисом и последствиями социальной напряжённости, обращают внимание аналитики. Тем более северо-западная часть страны по-прежнему уязвима перед протестным потенциалом местных жителей, которые недовольны ухудшающимися условиями. Правда, справедливости ради стоит заметить, что в Восточной Ливии, которая служит опорой командующему ЛНА, наблюдаются параллельные тенденции — по тем же причинам.