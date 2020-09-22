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США высказались о ситуации с Навальным 

Lenta.ru 1 час назад
США высказались о ситуации с Навальным
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани высказалась о ситуации с Алексеем Навальным. Ее слова передает «Интерфакс».

«США жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление», — заявила она.

Макинани сослалась на данные немецких экспертов, которые пришли к выводу, что Навального отравили нервнопаралитическим веществом. Она также подчеркнула, что применение химического оружия неприемлемо ни в каких обстоятельствах.
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Кроме того, Макинани заявила, что позиция США по отношению к России никогда не была жестче, чем при администрации нынешнего лидера Дональда Трампа. Она напомнила, что Вашингтон в качестве ответа на действия Москвы уже высылал дипломатов и вводил санкции.
Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.
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Комментарии 18
В мире , Алексей Навальный , Дональд Трамп , Интерфакс , США
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