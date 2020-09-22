Украина обратилась к России из-за Крыма 

Для начала обсуждения поставок днепровской воды России необходимо признать себя страной-оккупантом, отметил Кислица.

«Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они, во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете», — заявил украинский постпред.

По его словам, официальных просьб от России не поступало, однако на Украине наблюдают «много суеты и истерик за кулисами этой проблемы».

Как писал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году. Украина и западные страны не признали результаты проведенного на полуочтрове референдума, и Киев перекрыл подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Лето 2020-го года выдалось в Крыму особенно засушливым.

В Симферополе с 24 августа действуют ограничения на подачу воды: отключена горячая вода, холодная вода подается по графику.

С 23 сентября ограничительные меры начнут действовать на юге полуострова: в Алуште, Партените и Малом Маяке.