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Украина обратилась к России из-за Крыма 

Вероника Полынина 1 час назад
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица рекомендовал России официально «попросить» Киев о подаче воды в Крым. Об этом он заявил в интервью изданию «Крым. Реалии».
Для начала обсуждения поставок днепровской воды России необходимо признать себя страной-оккупантом, отметил Кислица.

«Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они, во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете», — заявил украинский постпред.

По его словам, официальных просьб от России не поступало, однако на Украине наблюдают «много суеты и истерик за кулисами этой проблемы».
В Крыму пообещали обойтись без воды с Украины
Как писал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году. Украина и западные страны не признали результаты проведенного на полуочтрове референдума, и Киев перекрыл подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Лето 2020-го года выдалось в Крыму особенно засушливым.
В Симферополе с 24 августа действуют ограничения на подачу воды: отключена горячая вода, холодная вода подается по графику.
С 23 сентября ограничительные меры начнут действовать на юге полуострова: в Алуште, Партените и Малом Маяке.
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В мире , Сергей Кислица , ООН , Киев , Республика Крым
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