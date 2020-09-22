Байден обвинил Трампа в бездействии при пандемии

"В то время, когда другие страны круглосуточно работают над тем, чтобы взять под контроль распространение коронавируса, наш президент был слишком занят размещением сообщений в Twitter и игрой в гольф, — написал во вторник Байден на своей странице в данной соцсети. — Уже около 200 тыс. американцев умерли из-за коронавируса. Такого не должно было случиться".