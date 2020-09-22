Байден обвинил Трампа в бездействии при пандемии

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в бездействии в борьбе с пандемией нового коронавируса.
"В то время, когда другие страны круглосуточно работают над тем, чтобы взять под контроль распространение коронавируса, наш президент был слишком занят размещением сообщений в Twitter и игрой в гольф, — написал во вторник Байден на своей странице в данной соцсети. — Уже около 200 тыс. американцев умерли из-за коронавируса. Такого не должно было случиться".
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США выявлено 6,68 млн заразившихся коронавирусом, умерли 200 182 человека, в том числе 22 092 — в штате Нью-Йорк, 16 069 — в Нью-Джерси, 15 132 — в Техасе, 15 073 — в Калифорнии.