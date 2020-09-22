Генсек ООН заявил о "пятом всаднике апокалипсиса"

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"Мы переживаем решающий момент", - сказал генсек. "Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года, - подчеркнул он. - Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше".

Гутерриш напомнил, что те, кто создал организацию 75 лет назад, "пережили пандемию, глобальную депрессию, геноцид и мировую войну". "Они знали цену раздорам и осознавали важность единства, - отметил генсек. - И они выработали дальновидный ответ, который запечатлен в нашем основополагающем Уставе (Уставе ООН - прим. ТАСС)".

По его мнению, последствия пандемии будут "проявляться в различных формах вновь и вновь". "Коронавирус - это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами, - полагает Гутерриш. - Мы должны двигаться вперед со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени".

"Всадники апокалипсиса"

Генсек ООН напомнил, что в январе, выступая перед Генеральной Ассамблеей, он определил "четырех всадников апокалипсиса" - вызовы, которые ставят под угрозу будущее человечества. Первая угроза, по его мнению, - это высокий уровень геополитического напряжения за последние годы. Вторая - изменение климата. Третьим "всадником" он считает "растущее глобальное недоверие", четвертым - "темную сторону цифрового мира".

"Однако пятый всадник скрывался в тени, - сказал во вторник Гутерриш. - С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), который присоединился к четырем другим и увеличил разрушительную силу каждого из них". "Мы столкнулись одновременно с эпохальным кризисом здравоохранения, крупнейшей экономической катастрофой и потерей рабочих мест со времен Великой депрессии, а также с новыми угрозами правам человека", - подчеркнул он.

Генсек ООН призвал "сокрушить пятерых всадников и построить инклюзивный и устойчивый мир".

"Пандемия научила нас тому, что наш выбор имеет значение", - добавил генсек.

Шанс для создания лучшего мира

Как заявил административный глава ООН, восстановление после пандемии - шанс переосмыслить существующую структуру экономики и общества.

"У нас есть "чертежи" для этого: Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, повестка [в области устойчивого развития] до 2030 года и Парижское соглашение по климату", - перечислил Гутерриш.

Он также высказался за заключение "нового глобального договора", который, по его замыслу, обеспечит более справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне. Как считает генсек ООН, такое соглашение позволит "существенно уменьшить нестабильность и риски, а также более эффективно решать общие проблемы".

"У нас огромные пробелы в структурах управления и этических основах, чтобы их восполнить, нужно, чтобы власть, богатства и возможности были широко и справедливо распределены", - уверен Гутерриш. "Новый глобальный договор должен зиждиться на справедливой глобализации, правах и достоинстве каждого человека, жизни в гармонии с природой, а также нашей ответственности за будущие поколения", - заявил он.

Прекращение огня

Гутерриш призвал страны мира добиться режима прекращения огня во всех конфликтах в течение 100 дней - до конца текущего года.

"Когда началась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы осуществить это до конца этого года", - заявил генсек.

"Во время пандемии в конфликте будет только один победитель - это сам вирус, - предупредил он. - У нас есть 100 дней. Время не ждет".

В качестве примера успешного перемирия глава ООН привел договоренности, достигнутые на северо-западе Сирии.

"В Идлибе режим прекращения огня в основном соблюдается, - констатировал он. - После более чем девяти лет конфликта и ужасающих страданий я вновь обращаюсь с призывом положить конец боевым действиям по всей стране, в то время как мы работаем над созывом следующего раунда заседаний Конституционного комитета".