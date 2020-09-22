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Названа причина закрытия русских школ в Туркменистане 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Названа причина закрытия русских школ в Туркменистане
Фото: ТАСС
Закрытие в Туркмении школ и классов, где обучение ведется на русском языке, может иметь не политическую, а коррупционную составляющую. Об этом «Свободной прессе» заявил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
«Рамблер» писал, что классы с обучением на русском языке были закрыты в ряде школ Ашхабада накануне нового учебного года. МИД России направило ноту с просьбой прояснить ситуацию, однако не получило от Туркмении официального ответа.
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин назвал вмешательство России в ситуацию с русским языком оправданным, отметив при этом, что причиной закрытия русскоязычных классов может быть коррупция.

«Надо понимать, что в русских классах Туркмении 90 процентов учащихся — не этнические русские. Это дети туркменских чиновников, военных, бизнесменов и т. п. Многие из них дают взятки за то, чтобы устроить туда своих детей. Потому что уровень образования в национальных классах упал за минувшие годы настолько, что можно вообще не ходить в школу, чем ходить в туркменские», — пояснил он.

По словам эксперта, желание родителей обучать детей на русском языке приводит к «соревнованию кошельков».

«Не исключено, что пертурбации с русскими классами имеют коррупционную, а не политическую причину. Все более-менее крупные финансовые потоки контролируются родней президента. (…) Так что, возможно, рынок обучения на русском языке интересует родственников Бердымухаммедова», — пояснил он.

При этом Грозин отметил, что русскоязычное образование котируется еще и потому, что имея базовый русский «проще устроиться» в Турции — единственной стране, у которой есть относительно свободный въезд и выезд из Туркмении.

«Русский становится языком межнационального общения для многих выходцев из постсоветского пространства», — пояснил он.

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Комментарии
В мире , Андрей Грозин , МИД , Институт стран СНГ , Ашхабад , Туркмения
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