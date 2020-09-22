В Чехии запретят цирки с животными 

Власти Чехии запрещают дрессировать и использовать диких животных в цирковых представлениях. Это положение, как пишет ekolist.cz, содержится в принятых нижней палатой парламента поправках в законодательство страны. Чтобы они вступили в силу, изменения должны быть одобрены также сенатом и президентом республики.

"Я очень рад, что палата депутатов пошла на этот шаг. Использование диких животных в цирках действительно не должно иметь места в XXI веке", — заявил автор инициативы Франтишек Ваха после прохождения поправок через третье чтение.

Запрет на дрессировку коснется новорожденных особей всех без исключения видов диких животных и начнет действовать с 2022 года.

Стоит отметить, что в настоящее время в Чехии действует закон, запрещающий дрессировать лишь отдельные виды диких животных, родившихся после 2004 года, а именно приматов, ластоногих, китообразных (за исключением дельфинов), носорогов, бегемотов и жирафов.

Защитники прав животных уже приветствовали принятое депутатами решение, называя его "большим успехом", "важным шагом на пути к пониманию и уважению естественных прав всех жителей нашей планеты".

Кстати, еще в 2018 году 74 процента чехов, принявших участие в опросе, высказались за отказ от использования в цирковых представлениях всех видов диких животных.