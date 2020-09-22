Убийца Джона Леннона Марк Чепмен впервые за 40 лет решил попросить прощения у вдовы певца Йоко Оно.

В настоящее время Чепмен отбывает пожизненное заключение в тюрьме Нью-Йорка , ему уже 11 раз отказывали в досрочном освобождении. Во время последнего судебного заседания он обратился к 87-летней вдове, заверив, что постоянно думает о своём жутком поступке, пишет Daily Mail.

Как отметил 65-летний преступник, у него нет оправдания и он заслуживает смертной казни.

Я убил Джона, потому что он был слишком известен. Это раздражало. Я хочу добавить, что это был чрезвычайно эгоистичный поступок с моей стороны. Мне очень жаль, что я причинил боль Оно. Я, несомненно, заслуживаю смертной казни, но и второго шанса тоже, — сказал он.

Несмотря на эмоциональное обращение Чепмена, Йоко Оно осталась непреклонна и попросила суд никогда не выпускать на свободу убийцу её мужа. По её словам, он отнял у неё любовь, а также лишил других людей шанса испытать вдохновение, которое дарил Джон.

Марк Чепмен был осуждён за убийство в 1980 году одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона. Он выстрелил в музыканта пять раз, а затем сел дожидаться полицию. Певец скончался в машине скорой помощи от потери крови.

Тогда Чепмен считал, что поступает правильно и борется с ложью этого мира, олицетворением которой он считал артиста. Певец, владея пятью роскошными квартирами в Нью-Йорке, четырьмя фермами, яхтой, призывал людей присоединяться к хиппи-движению и жить налегке, без собственности.

Как сообщал NEWS.ru, в августе Марку Чепмену комиссия по УДО в Нью-Йорке в 11 раз отказала в освобождении. Это означает, что ему придётся отсидеть ещё два года до того, как его обращение рассмотрят в очередной раз. В 2018 году он также просился выйти досрочно, но ему и тогда отказали.