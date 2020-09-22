Американский капитан предостерег от возвращения Донбасса 

Власти Украины должны решить вопрос отношения к жителям Донбасса до его возвращения в состав страны. Об этом капитан 1-го ранга Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Юрий (Гарри) Табах заявил «Гордону».

По его мнению, с военной точки зрения Украина может вернуть Донбасс хоть завтра, потому что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильны, обстреляны, профессиональны и отлично вооружены.

«А дальше что? Как вы будете воспринимать этих людей (жителей Донбасса. — Прим. ред.)? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Предатели? Коллаборанты?» — задался отставной военный вопросом.

Он рассказал, что слышит на улицах в украинских городах, как плохо украинцы относятся к людям из Донбасса, оскорбляют их.

Табах выразил уверенность, что этот очень сложный вопрос следует обсудить и решить до возвращения Донбасса. Также он назвал становление Украины полноценной европейской страной и достижения там высокого уровня жизни условием возвращения в ее состав Донбасса и Крыма.