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Американский капитан предостерег от возвращения Донбасса 

Артём Кульша 14 минут назад
Американский капитан предостерег от возвращения Донбасса
Фото: РИА Новости
Власти Украины должны решить вопрос отношения к жителям Донбасса до его возвращения в состав страны. Об этом капитан 1-го ранга Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Юрий (Гарри) Табах заявил «Гордону».
По его мнению, с военной точки зрения Украина может вернуть Донбасс хоть завтра, потому что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильны, обстреляны, профессиональны и отлично вооружены.

«А дальше что? Как вы будете воспринимать этих людей (жителей Донбасса. — Прим. ред.)? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Предатели? Коллаборанты?» — задался отставной военный вопросом.

Он рассказал, что слышит на улицах в украинских городах, как плохо украинцы относятся к людям из Донбасса, оскорбляют их.
Табах выразил уверенность, что этот очень сложный вопрос следует обсудить и решить до возвращения Донбасса. Также он назвал становление Украины полноценной европейской страной и достижения там высокого уровня жизни условием возвращения в ее состав Донбасса и Крыма.
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В мире , США
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