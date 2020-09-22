Американский капитан заявил о грядущем развале России 

Крым станет независимой структурой или вернется в состав Украины . Об этом капитан 1-го ранга Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Юрий (Гарри) Табах заявил «Гордону».

«Я думаю, что Россия все-таки развалится», — высказал он мнение.

Следом он выразил надежду на то, что Украина не развалится раньше, и заявил, что тогда Крым либо станет независимой структурой, либо вернется в состав Украины. Отставной военнослужащий назвал условием воссоединения Крыма с Украиной достижение в последней более высокого уровня жизни, чем в первом. То же он назвал условием возвращения Донбасса в сосав Украины.

«Я хочу, чтобы она была полноценной европейской страной, чтобы люди, которые сейчас живут на Донбассе, сказали: "Мы — украинцы". Это будет их решение», — отметил Табах.