Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Американский капитан заявил о грядущем развале России 

Артём Кульша 56 минут назад
Американский капитан заявил о грядущем развале России
Фото: скриншот
Крым станет независимой структурой или вернется в состав Украины. Об этом капитан 1-го ранга Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Юрий (Гарри) Табах заявил «Гордону».

«Я думаю, что Россия все-таки развалится», — высказал он мнение.

Следом он выразил надежду на то, что Украина не развалится раньше, и заявил, что тогда Крым либо станет независимой структурой, либо вернется в состав Украины. Отставной военнослужащий назвал условием воссоединения Крыма с Украиной достижение в последней более высокого уровня жизни, чем в первом. То же он назвал условием возвращения Донбасса в сосав Украины.

«Я хочу, чтобы она была полноценной европейской страной, чтобы люди, которые сейчас живут на Донбассе, сказали: "Мы — украинцы". Это будет их решение», — отметил Табах.

На днях, как сообщал «Рамблер», боксер Иван Редкач заявил, что в настоящее время Крым — российский, а вообще — украинский. По его мнению, Украина дала России попользоваться им на короткое время, но вскоре заберет обратно.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии 1
В мире , США , Иван Редкач , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Рошаль обрушился с критикой на россиян
Рошаль обрушился с критикой на россиян
Что стало с главой Беларуси Станиславом Шушкевичем
Что стало с главой Беларуси Станиславом Шушкевичем
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение