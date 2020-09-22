«Скоро польские прокуроры потребуют арестовать и Путина?»

Решив выдать запрос на арест российских авиадиспетчеров, Варшава поспешила добавить к имеющемуся набору антироссийской информационной кампании несвежий ингредиент собственного производства. Не исключено, что однажды поляки потребуют арестовать и Путина — якобы это он отдавал распоряжения диспетчерам.

Запрос польской Национальной прокуратуры на арест трех авиадиспетчеров, работавших 10 апреля 2010 года на аэродроме «Смоленск-Северный», служит очередным доказательством того, что правительство партии «Право и справедливость» (PiS) окончательно оторвалось от реальности. В условиях свободы слова каждое политическое объединение имеет право формулировать ложные, глупые и дискредитирующие его тезисы, хуже, когда этим от имени польского государства занимаются официальные органы, которые подчиняются правящей партии.

После 2016 года польскую прокуратуру непосредственно подчинили власти, отказавшись даже от сохранения видимости независимости. Возглавил ее Богдан Свенчковский (Bogdan Święczkowski), который был в прошлом руководителем Агентства внутренней безопасности, а позднее — депутатом от «Права и справедливости». Возобновлением смоленского следствия занялся Марек Пасёнек (Marek Pasionek) — человек, который несколько лет назад обсуждал крушение польского самолета с сотрудником зарубежных спецслужб ( ФБР ). Прокуратура , куда при Збигневе Зёбре (Zbigniew Ziobro) пришли люди с самыми низкими квалификациями (зачастую бывшие рядовые члены Польской объединенной рабочей партии, чудесным образом поверившие в «антикоммунизм» «Права и справедливости»), занималась в последние годы не борьбой с реальной преступностью, а в первую очередь разыгрыванием постыдных медийных спектаклей.

Объявившая о запросе на арест трех граждан России пресс-секретарь Национальной прокуратуры Эва Бялик (Ewa Bialik), работавшая ранее в Региональной прокуратуре в Остроленке, это, в свою очередь, пример получившего широкое распространение метода делегирования прокуроров самого низкого уровня сразу же на самый высокий. Прокуратура авторитарного «неосанационного» режима в кадровом плане состоит из трех групп: бывших политиков правящей партии, оппортунистов из ПОРП самого низкого ранга и представителей небольших региональных прокуратур, которых мотивирует быстрое продвижение по карьерной лестнице. Так что этот орган занимается усердным претворением в жизнь любых самых абсурдных и незаконных инициатив власти.

Новый прокурорский запрос не имеет ничего общего с правовым реализмом, это чисто политическое начинание. Возвращение к теме смоленской трагедии в современном контексте имеет три аспекта. Первый — это попытка польского руководства подключиться к набирающей обороты в последние недели информационной кампании против России. Ключевую роль в этом контексте играют две темы: Белоруссии и мнимого отравления Алексея Навального . Варшава решила добавить к имеющемуся набору несвежий ингредиент собственного производства, а тем самым выставила себя на посмешище, ведь теории заговора на тему катастрофы 2010 года сейчас не воспринимают всерьез даже те западные круги, которые настроены по отношению к России наиболее скептически.

Второй аспект — это попытка своеобразно «отметить» годовщину советской агрессии 17 сентября 1939 года, ставшую одной из важнейших дат в исторической пропаганде правящей партии. Бялик не случайно сообщила СМИ о прокурорском запросе накануне этой годовщины. Третий аспект — это стремление мобилизовать «смоленскую секту», которая после отказа от пресловутых встреч 10 числа каждого месяца лишилась возможности выплеснуть свои эмоции. В ближайшее время никаких выборов не намечается, однако, сторонников теорий заговора на эту тему важно держать в тонусе.

Запрос прокуратуры будет рассматривать окружной суд района Варшава-Мокотов, а решение по этому вопросу станет очередным показателем того, в каком состоянии находится сейчас польская судебная система. В запросе говорится, что трое работавших в Смоленске диспетчеров умышленно спровоцировали авиакатастрофу, значит, уже нет даже версии о том, что все произошедшее было результатом халатности и непрофессионализма российской стороны. Польская прокуратура создала документ, встающий в один ряд с фантазиями Антония Мачеревича (Antoni Macierewicz) и Ко на тему покушения. Сложно предположить, что диспетчеры решили умертвить Леха Качиньского (Lech Kaczyński) и 95 других пассажиров по собственной инициативе, но раз они действовали умышленно, значит, кто-то отдал им приказ. Кто? На каком уровне? Этого прокуратура не уточняет.

Остается с нетерпением ждать новых сообщений. Мы уже знаем, что польской прокуратурой руководят не просто угодливые, но плохо образованные, примитивные и пропитанные ненавистью люди, которые готовы совершать самые идиотские шаги, лишь бы оправдать ожидания правящей партии. На определенном этапе они будут способны, прикрываясь авторитетом польского государства, сделать любой, самый абсурдный запрос. Кто знает, может быть, руководствуясь принципом «по нитке дойдешь до клубка», однажды они потребуют арестовать Владимира Путина , заявив, что это он отдавал распоряжения диспетчерам?

Остается только надеяться, что польскую прокуратуру никто в мире не станет воспринимать всерьез. К сожалению, все это ослабляет польское государство, приобретающее черты балагана, и наносит удар по честным профессиональным прокурорам, вынужденным наблюдать, как орган, в котором они работают, погружается в бездну абсурда.

Myśl Polska (Польша)