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В МИД Украины прокомментировали инаугурацию Лукашенко 

RT на русском и ещё 119 17 минут назад
Украина прокомментировала инаугурацию Лукашенко
Фото: Reuters
Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белоруссии. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — написал он в Twitter.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии.
23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.
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В мире , СНГ , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , МИД , Госдеп США
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