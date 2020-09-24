Украина прокомментировала инаугурацию Лукашенко

«Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — написал он в Twitter.