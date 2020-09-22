Меладзе рассказал о встрече с националистами во Львове

«На русском языке я пел, и это им не нравилось (это было до 2014 года) они не хотели, чтобы мой концерт проходил во Львовском театре, который является гордостью всей Украины. При том, что полностью проданы все билеты, вдруг какие-то люди выступают против того, чтобы я выступал. И я решил купить цветы и пойти в дом музей Саломеи Крушельницкой, которая когда-то в начале 20 века пела в этом театре и пойти к памятнику Тараса Шевченко, вокруг которого как раз все движения происходили. Я возложил цветы к памятнику они опешили, потом они начали со мной разговаритвать и итоге чуть не занесли меня в этот театр», — рассказал Меладзе.