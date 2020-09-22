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Меладзе рассказал о встрече с националистами во Львове

Украина.ру
1 час назад
Российский певец, актёр, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе 21 сентября в интервью журналисту Максиму Шевченко рассказал, как столкнулся с националистами, выступавшими против его концерта во Львове
Меладзе рассказал о встрече с националистами во Львове
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На русском языке я пел, и это им не нравилось (это было до 2014 года) они не хотели, чтобы мой концерт проходил во Львовском театре, который является гордостью всей Украины. При том, что полностью проданы все билеты, вдруг какие-то люди выступают против того, чтобы я выступал. И я решил купить цветы и пойти в дом музей Саломеи Крушельницкой, которая когда-то в начале 20 века пела в этом театре и пойти к памятнику Тараса Шевченко, вокруг которого как раз все движения происходили. Я возложил цветы к памятнику они опешили, потом они начали со мной разговаритвать и итоге чуть не занесли меня в этот театр», — рассказал Меладзе.
По его словам, если национализм существует, нужно «покопаться в его основе и корнях, и если ты поймешь людей, вполне может быть, что этот национализм пройдет».
Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в украинском Николаеве, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Валерий прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.
В мире,Саломея Крушельницкая,Константин Меладзе,Валерий Меладзе,Тарас Шевченко,Максим Шевченко,Львов,Украина,
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