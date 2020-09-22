Украина нанесет удар по главной соцсети России 

Украинские и международные специалисты пытаются заблокировать работу мобильного приложения социальной сети «ВКонтакте» на территории Украины . Об этом сообщает «Укринформ».

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины ввели санкции в отношении компании Mail.ru и ее сервисов, в том числе социальной сети «ВКонтакте». Некоторое время назад мобильное приложение «ВКонтакте» вновь стало доступно на территории Украины.

Сегодня в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что это произошло не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов.

Там добавили, что в настоящее время специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО во взаимодействии с коллегами и партнерами из других стран вырабатывают меры по блокированию работы приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Также в аппарате СНБО процитировали заместителя секретаря совета Сергея Демедюка, который ранее заявил, что российские специальные службы используют «ВКонтакте» для сбора данных о гражданах Украины. Ук