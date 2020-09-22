Обзор иноСМИ: Лукашенко наказывает Польшу 

Лукашенко наказывает Польшу, а страдают белорусы

Александр Лукашенко ввел запрет на ввоз польских товаров в Белоруссию . Как пишет Gazeta Wyborcza, это должно было стать наказанием для поляков за поддержку белорусской оппозиции, но в итоге страдать будут белорусы.

Издание утверждает, что со вчерашнего дня белорусская таможня запрещает ввозить в Белоруссию любые польские товары — от упаковки кофе до рулона туалетной бумаги. При этом они не могут объяснить, какой закон запрещает ввоз польской продукции. Gazeta Wyborcza отмечает, что из-за этого решения пострадают не только приграничные польские супермаркеты, но и простые белорусы, которые экономили благодаря дешевым покупкам в Польше.

Врач: Украину ждет коронавирусный коллапс

Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украине грозит коллапс из-за коронавируса. Он рассказал «Обозревателю», что в стране по-прежнему не работают с контактными лицами больных, люди продолжают рисковать в переполненном общественном транспорте, а в школах и больницах нет главного средства профилактики — вентиляции.

Александрин подчеркнул, что больницы, выделенные для пациентов с COVID-19, в некоторых городах уже заполнены.

«Врачи — не железные, они люди. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток. Люди просто увольняются», — рассказал он.

Трампа заподозрили в попытке создать «гитлерюгенд»

Президент США Дональд Трамп выступил против изучения в школах критической расовой теории и призвал давать вместо нее «патриотическое образование». Как сообщает The Daily Wire, после этого главу государству заподозрили в планах создать «гитлерюгенд».

Критическая расовая теория лежит в основе движения Black Lives Matter. Трамп счел, что с помощью этой доктрины левые хотят разделить американцев по расовому признаку и навязать новую сегрегацию. The Daily Wire отмечает, что левых больше всего возмутила идея «патриотического образования», так как они «терпеть не могут слово „патриотизм“.

Анталья побила рекорды

Туристический центр Турции — Анталья — переживает самый жаркий сентябрь за последние 70 лет. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Температура в некоторых районах курорта в последние недели достигла почти 35 градусов по Цельсию. Уровень влажности при этом составляет около 70 процентов. К сезонной норме температуры в Анталье вернутся только через неделю.

Богатые и знаменитые в ужасе: в США раскроют имена пассажиров экспресса „Лолита“

Прокуратура Виргинских островов США обнародует имена всех пассажиров, летавших самолетом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Как сообщает The Mirror, прокуроры потребовали раскрыть данные журналов полетов, начиная с 1998 года и вплоть до самоубийства Эпштейна прошлом году.