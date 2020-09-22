В Стокгольме отменили вручение Нобелевских премий 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции традиционного вручения Нобелевских премий в Стокгольме в этом году не будет. Церемония была отменена, о чем Нобелевский фонд сообщил 22 сентября государственному информационному агентству Швеции TT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

В 2020 году вручения Нобелевских премий в Концертном зале Стокгольма не состоится. Нобелевский фонд решил отменить церемонию награждения. Вместо этого победители будут получать награды в своих странах.

Вместо торжественного мероприятия будет организована специальная трансляция церемонии награждения по телевидению, где объявление наград будет чередоваться со вставками фрагментов получения медалей и дипломов в родных странах лауреатов. Трансляция, скорее всего, будет вестись из мэрии Стокгольма.