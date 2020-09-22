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В Стокгольме отменили вручение Нобелевских премий 

ИА Regnum и ещё 11 30 минут назад
В Стокгольме отменили вручение Нобелевских премий
Фото: Reuters
В связи с пандемией коронавирусной инфекции традиционного вручения Нобелевских премий в Стокгольме в этом году не будет. Церемония была отменена, о чем Нобелевский фонд сообщил 22 сентября государственному информационному агентству Швеции TT.
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В 2020 году вручения Нобелевских премий в Концертном зале Стокгольма не состоится. Нобелевский фонд решил отменить церемонию награждения. Вместо этого победители будут получать награды в своих странах.
Вместо торжественного мероприятия будет организована специальная трансляция церемонии награждения по телевидению, где объявление наград будет чередоваться со вставками фрагментов получения медалей и дипломов в родных странах лауреатов. Трансляция, скорее всего, будет вестись из мэрии Стокгольма.
Исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен уже заявил, что победители смогут получить свои призы как на территории шведского посольства в своих странах, так и в своих родных университетах.
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Комментарии
В мире , Другое , Ларс Хайкенстен , Стокгольм , Швеция
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