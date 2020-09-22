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Папа римский рассказал о любви бога к ЛГБТ-детям 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Папа римский рассказал о любви бога к ЛГБТ-детям
Фото: Massimiliano Migliorato / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Папа римский Франциск провел встречу с родителями ЛГБТ-подростков, где рассказал, что бог любит всех своих детей. Об этом сообщила присутствовавшая на мероприятии женщина по имени Мара Грасси, ее цитирует CNN.
По словам Грасси, понтифик не говорил, что бог любит «именно ЛГБТ-детей», однако из его слов было понятно, что он не делает исключений и для подростков-гомосексуалов. Папа добавил, что католическая церковь должна любить всех мужчин и женщин. Грасси также рассказала, что подарила Франциску книгу о воспитании ЛГБТ-детей и подростков и футболку с надписью «Любовь не боится» с радугой.
Ватикан не подтвердил, что понтифик говорил именно это, поскольку его частные встречи никогда официально не комментируют. Однако там отметили, что Франциск действительно беседовал с членами итальянской ассоциации родителей ЛГБТ-детей.
11 сентября сообщалось, что папа римский Франциск назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием. Он пояснил, что удовольствие от еды служит здоровью человека, а секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.
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Комментарии 3
В мире , Другое , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , CNN
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