Украинский мэр поклялся на Библии, что не воровал на плитке 

Заявление чиновника прозвучало в эфире телешоу «Битва за город». Журналист Иван Казора задал Сенкевичу вопрос, кто принимал решение укладывать на городских тротуарах плитку серого цвета.

Мэр заметил, что ожидал подобного вопроса. Он взял с трибуны книгу, заявив, что держит в руках Библию. Сенкевич пояснил, что несмотря на его прошлое в IT-сфере, он искренне верит в Бога. Затем он положил руку на книгу и поклялся, что ни ему, ни его родственникам, друзьям или близким людям не принадлежит ни одно предприятие по производству или укладке тротуарной плитки.

«Я никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы мои фирмы или еще какие-то компании использовали бюджетные деньги», — добавил мэр Николаева.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в центре Николаева появился баннер, на котором была напечатана фраза о том, что глава города — «мэр серой плитки». Сенкевич отреагировал на обращение горожан на своей странице в Instagram. Он пояснил, что готов стать даже «мэром пластиковых канализационных труб», поскольку, по его мнению, «мэр раздолбанного асфальта» или «мэр текущей канализации» звучит гораздо обиднее.