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Врачи предрекли США «апокалиптическую» осень из-за коронавируса 

Lenta.ru 36 минут назад
США предрекли «апокалиптическую осень»
Фото: depositphotos.com
Американские врачи предрекли США «апокалиптическую» осень из-за усиления пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает CNN.

«Мне жаль это говорить. Это происходит, потому что мы вновь открываем школы и колледжи в местах с большим числом случаев, и потому что федеральные власти не говорят людям носить маски и соблюдать другие предосторожности», — заявил в разговоре с журналистами доктор Питер Хотез, декан одного из факультетов медицинского университета в Хьюстоне.

С его сравнением грядущей осени с концом света согласилась Джоанна Мараззо, директор отделения инфекционных заболеваний университета Алабамы. По ее словам, к растущему числу случаев приводит то, что люди устали от эпидемических ограничений. Кроме того, отметила она, играют роль фейки и противоречащие друг другу сообщения о действии вируса и его способности распространяться.
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По данным института Джонса Хопкинса, в 28 штатах США наблюдается рост числа новых случаев. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных — более 6,8 миллиона человек — и числу летальных исходов. Почти 200 тысяч американцев погибли из-за связанных с коронавирусом причин, 2,6 миллиона удалось вылечиться.
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В мире , США
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