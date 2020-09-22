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У Германии возникла проблема в деле Навального 

Павел Тиунов 14 минут назад
Немецкие журналисты пояснили, почему правоохранительные органы Германии не могут взяться за расследование инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости. Главное препятствие — место, где было совершено предполагаемое преступление.
Представители издания Sueddeutsche Zeitung отметили, что правительство Германии, еще до получения результатов исследования проб Навального интересовалось у генеральной прокуратуры, кто из немецких правоохранителей мог бы провести расследование инцидента с российским оппозиционером.
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В ответ сотрудники надзорного ведомства «покачали головой», поскольку предполагаемое преступление в отношении блогера было совершено на территории другого государства. Например, на жизнь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля покушались в английском городе Солсбери, поэтому правоохранительные органы стран ЕС могли подключаться к расследованию.
Навального якобы отравили в России, поэтому посодействовать в установлении истины немецкие правоохранители не могут, уверяют журналисты.
При этом существует вариант, когда берлинская прокуратура может заявить свои права на участие в расследовании, но только если оппозиционеру резко станет хуже. В настоящее время немецкие эксперты по уголовному праву единогласно заявляют, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.
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В мире , Видео , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , ЕС , ГРУ , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Германия
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