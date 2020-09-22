У Германии возникла проблема в деле Навального 

Немецкие журналисты пояснили, почему правоохранительные органы Германии не могут взяться за расследование инцидента с российским блогером Алексеем Навальным сообщает РИА Новости. Главное препятствие — место, где было совершено предполагаемое преступление.

Представители издания Sueddeutsche Zeitung отметили, что правительство Германии, еще до получения результатов исследования проб Навального интересовалось у генеральной прокуратуры , кто из немецких правоохранителей мог бы провести расследование инцидента с российским оппозиционером.

Навального якобы отравили в России, поэтому посодействовать в установлении истины немецкие правоохранители не могут, уверяют журналисты.

При этом существует вариант, когда берлинская прокуратура может заявить свои права на участие в расследовании, но только если оппозиционеру резко станет хуже. В настоящее время немецкие эксперты по уголовному праву единогласно заявляют, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.