Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Стала известна позиция нового премьера Японии по Курилам 

Артём Кульша 17 минут назад
Стала известна позиция нового премьера Японии по Курилам
Фото: РИА Новости
Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга не проявляет интереса к вопросу территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
28 августа, как сообщал «Рамблер», на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. 16 сентября парламент Японии утвердил кандидатуру Суги, председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), на пост нового председателя правительства.
18 сентября Hokkaido Shimbun сообщило, что Абэ проявлял личную заинтересованность в вопросе территориальной принадлежности Курильских островов, а Суга даже не коснулся этой темы в ходе пресс-конференции по случаю вступления в должность.
Издание назвало это возможным свидетельством недостаточной энергичности в подходе нового премьера к 75-летним мучениям бывших японских жителей и недостаточной остроты восприятия им проблемы покушения на суверенитет Японии.

«Японско-российские переговоры по северным территориям могут столкнуться с большими трудностями», — не исключает автор публикации.

Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , ЛДПР , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Навальный обратился к силовикам
Навальный обратился к силовикам
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
Видео
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение