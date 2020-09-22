Стала известна позиция нового премьера Японии по Курилам 

Все новости на карте

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга не проявляет интереса к вопросу территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.

28 августа, как сообщал «Рамблер», на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. 16 сентября парламент Японии утвердил кандидатуру Суги, председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), на пост нового председателя правительства.

18 сентября Hokkaido Shimbun сообщило, что Абэ проявлял личную заинтересованность в вопросе территориальной принадлежности Курильских островов, а Суга даже не коснулся этой темы в ходе пресс-конференции по случаю вступления в должность.

Издание назвало это возможным свидетельством недостаточной энергичности в подходе нового премьера к 75-летним мучениям бывших японских жителей и недостаточной остроты восприятия им проблемы покушения на суверенитет Японии.