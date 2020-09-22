Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В МВД Белоруссии рассказали об укреплении боевого духа 

Lenta.ru 49 минут назад
В МВД Белоруссии рассказали об укреплении боевого духа
Фото: РИА Новости
Никакой конфиденциальной информации о сотрудниках министерства внутренних дел Белоруссии в интернете опубликовано не было. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает в своем Telegram-канале «Sputnik Белоруссия».
По ее словам, база с фамилиями, датами рождения и занимаемыми должностями более чем двух тысяч силовиков, опубликованная в сети, составлена четыре года назад.

«За это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет (…). Конфиденциальной информации сотрудников опубликовано не было», — рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Чемоданова добавила, что информационные вбросы лишь «укрепляют боевой дух».
Ранее оппозиционные Telegram-каналы начали призывать силовиков увольняться из органов, чтобы «не принимать преступления режима на себя». Некоторые из них начали публиковать базу данных правоохранителей, оказавшуюся в их распоряжении благодаря «кибер-партизанам».
В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые акции протеста. Оппозиция выступает против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Последние новости
Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Рядом с Байкалом случилось землетрясение Рядом с Байкалом случилось землетрясение В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек
Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МВД , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Федосеевой-Шукшиной украли несколько тысяч евро
У Федосеевой-Шукшиной украли несколько тысяч евро
Педофилам в России не оставят шанса на свободу
Педофилам в России не оставят шанса на свободу
В Минске задержаны более 10 протестующих
В Минске задержаны более 10 протестующих
Соловьев показал «косящего под бомжа» Нетаньяху
Соловьев показал «косящего под бомжа» Нетаньяху
Видео
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение