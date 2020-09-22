В МВД Белоруссии рассказали об укреплении боевого духа 

Никакой конфиденциальной информации о сотрудниках министерства внутренних дел Белоруссии в интернете опубликовано не было. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова , передает в своем Telegram-канале «Sputnik Белоруссия».

По ее словам, база с фамилиями, датами рождения и занимаемыми должностями более чем двух тысяч силовиков, опубликованная в сети, составлена четыре года назад.

«За это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет (…). Конфиденциальной информации сотрудников опубликовано не было», — рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Чемоданова добавила, что информационные вбросы лишь «укрепляют боевой дух».

Ранее оппозиционные Telegram-каналы начали призывать силовиков увольняться из органов, чтобы «не принимать преступления режима на себя». Некоторые из них начали публиковать базу данных правоохранителей, оказавшуюся в их распоряжении благодаря «кибер-партизанам».