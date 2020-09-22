Власти России пытаются вернуться к разделению сфер влияния в мире. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
21-29 сентября, как сообщал «Рамблер», в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН) проходит неделя заседаний высокого уровня. Вчера в ходе нее было продемонстрировано видеозаявление Зеленского. Во время него он обвинил власти России в оккупации Крыма и военной агрессии в Донбассе и назвал это свидетельством того, что человечество не выучило трагический урок Второй мировой войны.
«Это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — заявил украинский президент.
На прошлой неделе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало причины, которые поспособствовали потери Украиной Крыма. Таковыми там считают сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2012-2013 годах, незаконные масштабные организационные изменения в ВСУ в 2013-м, уничтожение системы противовоздушной обороны (ПВО) Крыма, подрыв мобилизационной готовности в 2013-м и непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.