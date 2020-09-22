Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Капиталисты устроят конец света» 

Артём Кульша 1 час назад
«Капиталисты устроят конец света»
Фото: Reuters
Капиталисты устроят конец света. Об этом, как сообщает Deita, заявил философ Александр Дугин.
Он назвал самых успешных капиталистов самыми ярыми приверженцами капиталистической идеи и выразил уверенность, что в попытке получить конкурентные преимущества они рано или поздно пойдут на крайние меры, даже если платой за это станут сотни миллионов или даже миллиарды жизней простых людей, устроив таким образом апокалипсис.
В результате этого рукотворного конца света капиталисты обезвредят своих конкурентов и закрепят свое доминирующее положение на том или ином рынке на века вперед. Дугин отметил, что и сейчас существуют примеры подобных монополий — они появились во времена глобальных сломов и потрясений.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Хазин заявил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сильнее всего скажется не на беднейших слоях населения, потому что у них нет имущества и собственности, которое они могут потерять, не на богатейших слоях населения, потому что они богаты, а на среднем классе, так как его представители в случае потери работы будут вынуждены продавать имущество и собственность.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии 5
В мире , Михаил Хазин , Александр Дугин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Навальный обратился к силовикам
Навальный обратился к силовикам
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
Деньги за молчание: огромный пес порвал россиянина
Видео
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение