Капиталисты устроят конец света. Об этом, как сообщает Deita, заявил философ Александр Дугин.
Он назвал самых успешных капиталистов самыми ярыми приверженцами капиталистической идеи и выразил уверенность, что в попытке получить конкурентные преимущества они рано или поздно пойдут на крайние меры, даже если платой за это станут сотни миллионов или даже миллиарды жизней простых людей, устроив таким образом апокалипсис.
В результате этого рукотворного конца света капиталисты обезвредят своих конкурентов и закрепят свое доминирующее положение на том или ином рынке на века вперед. Дугин отметил, что и сейчас существуют примеры подобных монополий — они появились во времена глобальных сломов и потрясений.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Хазин заявил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сильнее всего скажется не на беднейших слоях населения, потому что у них нет имущества и собственности, которое они могут потерять, не на богатейших слоях населения, потому что они богаты, а на среднем классе, так как его представители в случае потери работы будут вынуждены продавать имущество и собственность.