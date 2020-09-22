«Капиталисты устроят конец света» 

Он назвал самых успешных капиталистов самыми ярыми приверженцами капиталистической идеи и выразил уверенность, что в попытке получить конкурентные преимущества они рано или поздно пойдут на крайние меры, даже если платой за это станут сотни миллионов или даже миллиарды жизней простых людей, устроив таким образом апокалипсис.

В результате этого рукотворного конца света капиталисты обезвредят своих конкурентов и закрепят свое доминирующее положение на том или ином рынке на века вперед. Дугин отметил, что и сейчас существуют примеры подобных монополий — они появились во времена глобальных сломов и потрясений.