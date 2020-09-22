Нет согласия: у Европы возникла очередная сложность

Европейские страны готовятся к проведению конференции о будущем Евросоюза , которая изначально была запланирована на весну, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Суть этой конференции в том, что к участию в ней будут привлечены европейцы «различных категорий и всех социальных уровней». Проведение этого мероприятия затягивается из-за того, что до сих пор не был избран председатель дебатов.

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что конференция о будущем Евросоюза «почти готова начаться». Изначально ее планировалось провести весной, но планы изменились из-за коронавируса.

«Было трудно начать конференцию из-за [пандемии коронавируса], но это абсолютно необходимо, и мы очень хотим ее начать», — сказала она.

Евросоюз договорился о масштабах и общих чертах конференции, но мероприятие задерживается, поскольку до сих пор ведется поиск человека, который будет председательствовать на дебатах.

Александр Стубб. Официальные лица утверждают, что начало соревнованию лидеров положили претензии в адрес кандидата от Европарламента на руководство конференцией, либерального депутата Европарламента и бывшего премьер-министра Бельгии Гая Верхофштадта. На этот пост претендует, в частности, бывший премьер-министр Финляндии

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«Теперь мы должны двигаться вперед. И мы не можем допустить, чтобы [конференция] серьезно провалилась только потому, что еще не достигнуто соглашение о том, кто займет пост председателя», — сказал Рот в интервью Politico.

Глава германского ведомства предупредил, что задержки угрожают и без того загруженному графику проведения конференции: он бы хотел организовать старт во время председательства Германии, которое продлится до конца года. «И тогда она должна быть доведена до конца под председательством Франции в Совете ЕС, то есть в первом полугодии 2022 года. У нас мало времени», — констатировал Рот.

Идею провести конференцию в 2019 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон . Он утверждал, что она должна предложить все необходимые изменения в структуру Евросоюза, «без каких-либо табу, даже без пересмотра договора».

Европарламент поддержал этот проект и призывал к созданию объединений граждан для обсуждения того, как должен быть изменен ЕС. Планируется предоставлять избирателям возможности выбирать евродепутатов из транснациональных списков. При этом Евросоюз сможет использовать результаты голосования для ускорения принятия решений.

Парламент стал первым учреждением, которое официально представило кого-то на пост главы конференции. Кандидатом стал Верхофштадт.

Но несколько национальных правительств выступили решительно против Верхофштадта из-за его федералистских взглядов. В июне страны ЕС приняли свою позицию по конференции, в которой они подчеркнули, что ее должен возглавлять «независимый» человек, а бывший премьер-министр Бельгии известен своей откровенной пропагандой большей европейской интеграции.

Рот не упомянул напрямую Верхофштадта, но направил парламенту недвусмысленное послание о том, что ему следует пересмотреть кандидатуру бельгийского политика.

«Это не должно быть шоу какого-то великого сеньора европейской политики. Это не профильное мероприятие для немногих», — констатировал он.

Французский евродепутат, союзник Макрона Стефан Сежурне признал, что станы ЕС отвергли кандидатуру Верхофштадта. «В конце концов, мы все согласны с концепцией, графиком А потом это снова займет еще полгода, потому что мы обсуждаем, кто это будет. Я бы хотел, чтобы эту конференцию возглавил кто-то из моей собственной политической семьи, но он [Верхофштадт] не получил единодушной поддержки в Корепере [на встречах послов стран ЕС], и они хотели кого-то другого», — приводит его слова Politico.

При этом Сежурне назвал вопрос о руководстве второстепенным по сравнению с учреждением конференции, но, если он мешает процессу ее создания, его необходимо решить в ближайшее время.

Страны Евросоюза начали выдвигать другие кандидатуры на этот пост, в том числе бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба.

В то же время лидер группы «Обновление Европы» Дачиан Чолош настаивает на том, что Европарламент должен поддерживать своего кандидата, несмотря на усилия стран Евросоюза по выдвижению альтернативных кандидатур.

«У «Обновления» есть отличный кандидат на пост председателя конференции, который ставит все галочки: Гай Верхофштадт. Он кандидат не только от «Обновления», но и от Европарламента. Для нас очень важно, что эта конференция — это возможность пообщаться с гражданами. У этого парня есть вся энергия, навыки и опыт, чтобы сделать это», — цитирует его Politico.

ЕК представила свое видение проведения конференции о будущем ЕС еще 22 января.

Предполагается, что она будет продолжаться в течение двух лет — до 2022 года.

Цель этой инициативы — «предоставить европейцам возможность сильнее влиять на деятельность союза и на то, как он работает для них».

«Граждане должны быть в центре всей нашей политики. В связи с этим я желаю, чтобы все европейцы активно вносили вклад в Конференцию о будущем Европы и играли первостепенную роль в определении приоритетов Европейского союза. Только все вместе мы сможем строить наш союз завтрашнего дня», — заявила Урсула Фон дер Ляйен по случаю подготовки конференции глава Еврокомиссии.

Предполагается, что эта конференция позволит провести «открытые, инклюзивные, прозрачные и структурированные дебаты с гражданами различных категорий и всех социальных уровней». В ЕК намерены дать ход тем выводам, которые будут извлечены в итоге конференции.

Еврокомиссия предлагает проводить дебаты по двум параллельным направлениям.

Первое будет ориентировано на приоритеты и цели ЕС. Речь, в частности, идет о борьбе с климатическими изменениями, социальном равенстве и справедливости, цифровом преобразовании Евросоюза, продвижении европейских ценностей, усилении мирового авторитета союза, а также об укреплении демократических основ союза.

Второе направление дебатов — специфические темы, связанные с демократическими процессами и институциональными вопросами, в частности, с системой лидеров избирательных списков и наднациональными списками при выборах в Европейский парламент.