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Умерла мать Сильвестра Сталлоне 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Фото: Jordan Strauss / AP
Мать голливудского актера и режиссера Сильвестр Сталлоне Жаклин («Джеки») скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
Информации об обстоятельствах смерти не приводится. Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женского рестлинга. Кроме того, она перенесла множество пластических операций.
Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы (Российская империя) в 1888 году.
Она воспитала троих детей: Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрису Тони Д’Альто. В настоящее время в живых остались двое сыновей. Д’Альто, рожденная от брака Жаклин с другим мужчиной, скончалась в 2012 году после долгой борьбы с раком легких. Перед смертью 48-летняя американка переехала жить к матери.
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