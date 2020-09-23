«Нам нужна Организация Объединённых Наций 4.0 с чистыми основополагающими ценностями, чтобы учесть огромные технологические изменения, происходящие сейчас, сделать их более человечными, более демократическими и более социально инклюзивными», — подчеркнул Фернандес.