Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Президент Аргентины заявил о необходимости миру ООН 4.0 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.

«Перед началом пандемии возникла необходимость реформирования Совета безопасности ООН… Пандемия также привела к кризису классических показателей, определяющих доступ к ресурсам для развития», — цитирует его РИА Новости.

По словам лидера Аргентины, необходимо «повысить способность ООН выполнять мандат, ради которого она была создана».

«Нам нужна Организация Объединённых Наций 4.0 с чистыми основополагающими ценностями, чтобы учесть огромные технологические изменения, происходящие сейчас, сделать их более человечными, более демократическими и более социально инклюзивными», — подчеркнул Фернандес.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.
Он также назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 «пятым всадником Апокалипсиса».
Президент России Владимир Путин призвал Совет Безопасности ООН полнее учитывать интересы всех стран.
RT на русском: последние новости
На Украине за сутки выявили 2675 случаев коронавируса На Украине за сутки выявили 2675 случаев коронавируса В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса
Комментарии 38
В мире , Видео , Альберто Фернандес , Антониу Гутерреш , Владимир Путин , Генассамблея ООН , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Аргентина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Южном Ливане прогремел мощный взрыв
В Южном Ливане прогремел мощный взрыв
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
«Идет подготовка к большой войне»
«Идет подготовка к большой войне»
Сафронову отказались показывать основания обвинения
Сафронову отказались показывать основания обвинения
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Путин изменит процедуру формирования правительства
Путин изменит процедуру формирования правительства
Политика Другое
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
00:34
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
Армия
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
18:43
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение