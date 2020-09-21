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Помпео: США отреагируют на инцидент с Навальным, как только будут известны все факты 

ТАСС и ещё 3 30 минут назад
Вашингтон считает, что применение химического оружия неприемлемо, поэтому нет никаких оснований полагать, что со стороны США не последует никаких мер в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, который, по утверждению властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник интервью газете Bild.

"Когда было применено химическое оружие против Скрипалей, мы однозначно отреагировали. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут в распоряжении все факты", — сказал он.

Помпео отметил, что США ожидают результатов исследования проб Навального от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что, по его словам, произойдет "позже на этой неделе или на следующей".
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В мире , Видео , США , Майкл Помпео , Алексей Навальный , ОЗХО , Bild
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