В ЛНР задержали агента СБУ 

Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали жителя Луганска , который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о Народной милиции республики, сообщили журналистам в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу", — сообщил представитель ЦВО ведомства.

По данным МГБ, в 2020 году кураторы из СБ Украины поставили Лилипу задачу внедриться в ряды Народной милиции ЛНР для сбора и передачи информации, "составляющей государственную тайну".

"Агент был задержан сотрудниками министерства госбезопасности при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР", — рассказал представитель МГБ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.