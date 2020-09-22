Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В ЛНР задержали агента СБУ 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
В ЛНР задержали агента СБУ
Фото: РИА Новости
Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали жителя Луганска, который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о Народной милиции республики, сообщили журналистам в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу", — сообщил представитель ЦВО ведомства.

По данным МГБ, в 2020 году кураторы из СБ Украины поставили Лилипу задачу внедриться в ряды Народной милиции ЛНР для сбора и передачи информации, "составляющей государственную тайну".

"Агент был задержан сотрудниками министерства госбезопасности при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР", — рассказал представитель МГБ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото
Комментарии
В мире , СБУ , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр посетил фестиваль современного искусства Artlife
Мэр посетил фестиваль современного искусства Artlife
Между Россией и США разгорается громкий скандал
Между Россией и США разгорается громкий скандал
Канье Уэст опубликовал фото с Путиным
Канье Уэст опубликовал фото с Путиным
Всемирный день моря отметят в «Москвариуме»
Всемирный день моря отметят в «Москвариуме»
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение