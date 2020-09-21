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Украина стала второй в Европе по смертности от COVID-19 

News.ru 1 час назад
Украина стала второй в Европе по смертности от COVID-19
Фото: globallookpress.com
Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Умершими от недуга за минувшие 24 часа стали 26 граждан страны. Общее число погибших во время пандемии в Незалежной составляет 3583.
На первой строчке РФ, где за последние сутки от COVID-19 скончался 71 человек, на третьем — Румыния, где от инфекции умерли 23 жителя, передаёт портал «Українські Новини». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прирост новых случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца. За минувшие 24 часа в мегаполисе коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у 915 граждан. Больше случаев заражения (1081) фиксировали в городе 22 июня, передаёт оперативный штаб столицы 21 сентября.
В общей сложности медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов.
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В мире , ВОЗ , Румыния
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