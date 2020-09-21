Лукашенко устроит экономическую блокаду Литве 

Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко пригрозил запретить Польше и Литве транзит в Россию Китай в ответ на санкции. По его словам, белорусские власти планируют переориентировать все торговые потоки с портов Литвы, из-за чего ее бюджет может потерять 30 процентов поступлений.

Однако главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис заявил, что белорусские товаропотоки формируют не 30, а примерно 0,03 процента литовского бюджета.

Главный экономист Luminor Жигимантас Маурицас заявил, что весь литовский экспорт транспортных услуг в Белоруссию составил 380 миллионов евро — около 0,8 процента ВВП.

Лукашенко, в частности, говорил о планах отказаться от использования порта Клайпеды для экспорта белорусской продукции. Через этот порт Минск отгружает больше всего удобрений «Беларуськалия», «Гродно Азота» и Гомельского химического завода. Белорусские компании серьезно вложились в Клайпеду: в 2013-м «Беларуськалий» купил 30 процентов акций одного из операторов местного терминала.

По данным собеседников TUT.BY, вопрос об отмене экспорта белорусских удобрений через Клайпеду «всерьез не обсуждали», в отличие от смены точки перевалки белорусских нефтепродуктов.

Портал отмечает, что экспорт белорусских компаний могут направить через Высоцк и Усть-Лугу (Ленинградская область) и это обойдется Белоруссии дороже, чем перевалка через Клайпеду.